移民業主遙距安排睇樓　450萬平賣深井麗都花園海景戶、呎價7772

市場交投持續，移民盤通常售價較市價有所折讓。深井麗都花園一伙兩房單位新近以450萬元沽出，呎價7,772元，低近期市價約5%。為移民業主可以盡快賣樓，更遙距安排租客開門兼還價。



晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為麗都花園2座低層H室，實用面積579平方呎 ，屬兩房間隔，眺望海景。據悉，單位為收租物業，原業主因已移居外地，欲在現租客完約遷出前賣出單位，遂叫價480萬元放售。

↓↓麗都花園2座低層H室↓↓

移民業主遙距租客開門兼還價

單位其後獲區内分支家庭客洽詢，業主於是安排現租客開門讓準買家睇樓後，再遙距還價，最終以450萬元成交，折合呎價7,772元。代理表示，單位造價較近期市價低約5%。

持貨14年帳賺190萬

至於，原業主於2010年7月以260萬元購入單位，持貨14年， 是次轉手帳面獲利190萬元，升值約17.3%。