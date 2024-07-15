淘大花園兩房500萬沽　高估價最多9.2%　上手業主兩年仍損手28萬

二手市場疲弱，九龍灣淘大花園有兩房以500萬元沽，高估價最多9.2%。惟上手業主持貨2年仍帳面損手約28萬元離場。



美聯物業分行高級分區營業經理黃家明表示，是次成交為九龍灣淘大花園N座高層07室，實用面積約368平方呎，屬兩房間隔。據知，業主最初於4月以540萬元放盤，約3個月終以500萬元，沽出呎價約13,587元。至於，新買家為同屋苑租客，因鍾情單位景觀開揚且有附豪華裝修，即洽購作自住用。

持貨2年損手約28萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為458萬元，而恒生估價則為474萬元。即最新成交價較估價高出5.5%至9.2%。

據知，原業主於2022年12月以528萬元買入，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約28萬元，單位期內貶值約5.3%。