黃埔花園兩房562萬沽、業主慘蝕兩球之餘　或需抬多90萬賣樓？

近年樓價從高位回落，市場出現大量蝕讓個案，負資產情況加劇。指標屋苑黃埔花園一伙兩房單位最新以562萬元蝕沽，呎價14,457元。原業主4年前入市帳面蝕讓166萬元離場，單位貶值約22.8%。值得留意的是，若業主當時向銀行承造高成數按揭，料還需「抬錢」賣樓。



市場消息指，該單位為黃埔花園2期12座中層H室，實用面積389平方呎，兩房間隔。原業主於5月放盤時叫價630萬元，最新獲議價以562萬元成交，累減68萬元約10.7%，折合呎價約14,457元。

2020年買入價728萬、貶值22.8%

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為562萬元，即最新成交價貼合銀行估價。原業主則於2020年以728萬元買入單位，持貨4年轉售帳面蝕讓166萬元，單位期内貶值約22.8%。

紅磡黃埔花園。（馬耀文攝）

若承造高成數按揭、料需補20萬至90萬元差額

代理透露，因單位成交價出現大幅貶值，原業主有機會需「抬錢」賣樓。以最常見的高成數按揭計算，假設業主當時承造9成或8成按揭，即向銀行貸款了約655.2萬或582萬元；與最新成交價仍相差93.2萬或20萬元。若單位售價不足夠支付銀行貸款，料業主需額外補上差額才完成交易。