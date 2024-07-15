大圍半山三房豪宅連車位1762萬沽　持貨8年帳面勁蝕近3球

踏入暑假，不少家庭客出動睇樓。大圍半山名家匯一伙三房單位最新連車位以1,762萬元沽出，呎價11,731元。原業主8年前買入帳面勁蝕261.8萬元離場，單位貶值12.9%。



美聯物業助理區域經理黃國輝表示，該單位為名家匯2座低層B室，實用面積1,502平方呎，屬三房套連儲物室設計。單位早前連車位叫價1,800萬元放售，其後獲區內家庭客議價以1,762萬元承接，折合呎價約11,731元。

持貨8年帳面蝕逾260萬

資料顯示，屋苑對上一宗同類型單位成交於今年4月促成，單位位處同座高層B室，成交價為1782萬元，與是次單位成交價相若。

原業主於2016年以2,023.8萬元購入單位，持貨8年，是次交易帳面蝕讓261.8萬元，期間貶值約12.9%