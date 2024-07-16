羅守輝1000萬蝕沽灣仔商廈 半年劈價近5成求售 持貨7年蝕三球半
撰文：柳英傑
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資深投資者羅守輝繼續減價沽售物業，於2月委託地產代理以1,880萬元放售灣仔摩理臣山道31號摩利臣商業大廈低層單位，最近以1,000萬元沽出，不足半年大幅劈價近5成，羅守輝由2017年1,348萬元買入單位，持貨7年單位跌價26%。
成交單位為灣仔摩理臣山道31號摩利臣商業大廈低層單位，建築面積約1,437平方呎，原業主早前以意向售價1,880萬元放售，平均呎價約13,083元。單位新近以1,000萬元沽出，成交呎價為6,959元，不足半年大幅劈價880萬元或46.8%沽出，同創下該廈近12年呎價新低成交。
原業主為資深投資者羅守輝或相關人士，羅守輝早於2017年2月以1,348萬元買入單位，以最新成交價計，其持貨7年帳面蝕讓348萬元，單位貶值25.8%。
上月2200萬蝕沽灣仔乙廈
羅守輝其名下灣仔凱利商業大廈全層單位上月以2,200萬元沽出，較早前劈價逾4成。羅守輝持貨7年帳面需蝕讓228萬元離場。
上述物業為灣仔摩利臣山道70至74凱利商業大廈19樓全層，建築面積3,014平方呎，另連約300平方呎的空中花園，單位外望馬場景，景觀開揚。單位早前叫價3,800萬元放售，直至最新劈開至2,200萬元沽出，減幅高達42%，折合呎價7,299元。
羅守輝於2022年以2,428萬元購入全層單位，持貨7年現轉售帳面虧損228萬元，物業期内貶值9.3%。
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