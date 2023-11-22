羅守輝放售尖沙咀金鑾大廈2樓全層物業　意向價5635萬

核心消費區零售市道有所改善，部分資深投資者開始放售旗下商用物業。由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝持有的尖沙咀金鑾大廈2樓全層，近日推出市場放售，意向價5,635萬元，平均呎價約9,800元。



中原資深分區營業董事謝立生表示，該物業位於尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈2樓全層，面積約5,750平方呎，意向價5,635萬元，折合呎價約9,800元。單位現交吉出售，上一手租戶為髮型屋，月租約16萬元。若以該月租計算，預計買家可獲租金回報3.4厘。代理指，物業樓面用途彈性高，可作傳統辦公室外，還可作零售、餐飲及服務性行業用途。

裕泰興家族成員5年前買入

翻查資料，該物業業主為福力投資有限公司，公司董事包括梁婉玲及郭卓彥。梁婉玲為老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。

上述物業於2017年1月大約4,800萬元買入，若成功以意向價售出，預計業主持貨5年帳賺835萬元，升值17.3%。

尖沙咀金鑾大廈

張實來斥資1.75億買入同幢大廈1樓及地舖

資深投資者張實來於今年1月時曾以1億元買入同幢大廈的地下C1號舖，成交呎價高達約33萬元，為近年最貴的舖位成交。另外張實來還在去年1月份，以7,500萬元買入幢大廈的地下B號舖連一樓，地舖及一樓同樣為約600平方呎，合共約1,200平方呎，成交呎價約6.25萬元。