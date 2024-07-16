廿歲姐弟為與母親同住　斥594萬「夾份」買青衣海欣花園兩房

過去3日青衣區錄得9宗二手買賣成交，交投加快。當中青衣海欣花園一伙兩房單位最新以593.8萬元沽出，呎價11,805元。



中原地產青衣城第三分行副區域營業經理黃政遠表示， 該單位為海欣花園2座中層H室，實用面積503平方呎，兩房間隔，享海景。

據悉，原業主早於2022年5月已開始放盤，當時叫價768萬元，由於叫價偏高至今放盤已超過2年。直至近日主動下調叫價至610萬元後，成功獲新買家議價以593.8萬元承接，折實呎價11,805元。

青衣海欣花園。

兩姐弟合資買樓和母親一起居住

代理指，新買家為一對年輕姐弟，年齡約20多歲。由於見樓價已回落不少，而且樓市亦逐步回穩，於是決定合資買樓和母親一起居住。

原業主則於1999年以245萬元買入單位，持貨25年轉售帳面獲利348.8萬元，升值1.4倍。