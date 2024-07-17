睇中租金升、銀行定期利息跌　街坊擲420萬買淘大花園收租｜多圖

二手市場疲弱，惟租金不斷上升。有投資者睇中目前租金急升，及見銀行定期存款利率降低，決定擲420萬元買九龍灣淘大花園兩房收租，更指被預期租金回報4.28厘吸引決定入市。



利嘉閣分行高級聯席董事鮑允中表示，是次成交為九龍灣淘大花園B座中層3室，實用面積約375平方呎，屬兩房間隔。據知，業主於一日前以440萬元放盤，翌日即獲買家承接，經議價後微減20萬元沽至420萬元，呎價約11,200元。

單位市值月租1.5萬 料享租金回報4.28厘

至於，新買家為同區客，因見目前租金急升及銀行定期存款降低後，留意到該現單位可以1.5萬元租出，被預期租金回報4.28厘吸引，即決定入市。

↓↓九龍灣淘大花園B座中層3室↓↓

外望開揚景。（代理提供）

持貨約12年升值90萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為444萬元，而恒生估價則為437萬元。即最新成交價較估價低出3.9%至5.4%。

據知，原業主於2012年12月以330萬元買入，持貨約12年，是次轉手帳面賺約90萬元，單位期內升值約27.3%。