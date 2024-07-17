梅窩「敘利亞風」天台戶撻訂重拍 無人問津、最終收回｜多圖
撰文：柳英傑
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去年12月大嶼山梅窩一伙「敘利亞風」的頂層連天台陳舊爛單位，於拍賣會上以165萬元沽出，引起社會熱烈討論。不過該單位在拍出後大約四個月，買家決定撻訂，最終成交未能促成。該「敘利亞風」單位今日（17日）再以161.7萬元重新推出拍賣，惟無人出價，最終被收回。
上述單位為大嶼山梅窩銀運路2號家樂閣B座1個頂層連天台戶，實用面積約378平方呎，連393平方呎天台。
據知，由於單位業主失聯以及欠管理費，終淪為無契樓及法院令物業。單位於上年底經2組買家競拍後，終以165萬元沽出，成交呎價約4,365元，當時成交價較一般正常單位市價低185萬元或約52.8%。
↓↓梅窩「敘利亞風」天台戶↓↓
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單位撻訂重拍 無人問津 最終收回
代理指出，單位在沽出後，該名買家撻訂，令單位無法成交，故現時重新推出拍賣。單位今日重新推出拍賣，惟現場無人出價競投，最終以起拍價161.7萬元收回物業。
天台雜草叢生、內櫳遍地石屎、天花板外露鋼筋
據單位客飯廳及天台可望海景，天台位置雜草叢生。樓下單位內櫳遍地石屎、天花板外露鋼筋，情況形同廢墟，料已經 入市買家需預留一筆裝修費執修單位。另外由於單位無契，估計新買家難以向銀行承造按揭，或需要一筆過「Full Pay」入市。
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