世邦魏理仕︰樓價全年最多跌10%　買家需習慣持貨出現負回報

差餉物業估價署指出，本港樓價首5個月微跌1.7%，走勢向下。世邦魏理仕指出，預計樓價將在2024 年下半年進一步下跌，今年全年樓價或下挫5%至10%。



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，2024年上半年，發展商共賣出 9,419個單位，相當於 2023 年一手市場成交量的87.6%，發展商在 2024 年3 月至6 月（僅四個月內）賣出8,049個單位。展望下半年，一手市場或繼續搶佔二手市場的成交份額。該行預計2024 年將售出14,000至16,000個一手單位。

樓價全年或下跌5%至10%

三大因素帶動樓市谷底反彈

郭偉恩再指出，2025年及以後會有三大主要趨勢帶動樓市谷底反彈，買家開始習慣持貨期間或出現負回報率、隨著住宅租金上漲到一定水平，而租金和每月按揭付款金額相約，用家可能會在買樓和租樓之間權衡，以及隨著息口下降，定期存款的回報吸引力降低，當上述三種情況發生，樓價或會見底。

住宅租賃市場上升趨勢料延續

租金方面，根據差餉物業估價署數據顯示，今年首5個月整體租金上漲了1.6%。世邦魏理仕表示，2023年住宅租金錄得6.0%升幅，預計住宅租賃市場將延續上升趨勢。2024年將錄得相約增長。主要增長因素包括高端人才通行證計劃下的移民湧入、越來越多非本地大學生、越來越多選擇暫時租樓的用家。