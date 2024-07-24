驗樓｜皓日一房93分　鏡櫃多重安全保障　門鉸「上二下一」最受力

恒隆（0101）旗下九龍灣新盤皓日（The Aperture ），原定關鍵日期由2023年10月延期至今年1月，其後再度延遲至7月初才通知業主收樓。記者最新偕驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一伙中層一房單位，實用面積326平方呎。雖然單位需要執修的地方達9處，但大部分屬膠邊、刮花及污漬等輕微瑕玼，僅有一處玻璃崩點需特別注意。最終單位獲93.29分高分，明哥更大讚單位部分設計貼心。



皓日位處牛頭角道11號，屬單幢樓設計，共提供294伙單位。項目周邊鄰近有民生配套設施，距離九龍灣地鐵站，步行前往需時5至8分鐘。沿路會經行人天橋及高架橋底，大部分路程「有瓦遮頭」。

位於牛頭角道11號的獨一座住宅大樓皓日。（歐嘉樂攝）

廚房地板鋪有防潮磚 設有地台排水口

明哥驗收單位後表示整體質素不俗，並沒有發現任何漏水、飾面磚空鼓（俗稱空心磚）及批盪空鼓等問題，需要執修的位置不多。主要扣分位都屬於構件類工種、膠邊、刮花及污跡等瑕疵。明哥亦點評單位部分設計有「巧思」，非常人性化。

該單位屬開放式廚房設計，明哥留意到發展商貼心地於廚房水管接駁處設置地台排水口，若出現「爆水喉」等問題時能快速將水排出。廚房地板亦鋪有防潮磚，能有效阻隔潮濕水氣，防止客廳木地板受潮發霉。廚房内設有內嵌式洗衣機、冰箱及微波爐設備。經仔細查驗，其法例規定所需的煙霧感應器、消防花灑及耐火墻等基礎設施齊全，亦無出現任何漏水問題。

微波爐高於頭頂有安全隱患

唯一不足的是，發展商為節省廚房空間，其內嵌式微波爐被設置與油煙機位處同一高度，以記者身高165cm為例，微波爐高於頭頂，需要「遞高手」先能碰到爐內。明哥亦直言，若食物溫度較高時，同時又出現失手情況時，可能導致安全隱患。而該微波爐為內嵌式設計，並不容易拆卸。

洗手間內設有兩面鏡櫃，鏡櫃內每邊均設有三個門鉸以及防墮鏈。（歐嘉樂攝）

洗手間雙門設計 鏡櫃特設多重安全保障

洗手間的設計亦相當貼心，洗手間設有兩道趟門，分別連接客廳及睡房。住戶可從睡房拉開趟門直接通往洗手間，無需經過客廳，形成「偽套房」格局。

鏡櫃門鉸安裝「上二下一」最受力

洗手間內設有兩面鏡櫃，櫃門材質較重，發展商為確保安全，於鏡櫃內每邊均設有三個門鉸以及防墮鏈。明哥對此亦大讚，上二下一的門鉸安裝最為受力，加上防墮鏈裝置，可以令到日後鏡櫃在使用十分安全。整體洗手間幾乎沒有需要執修的位置，僅假天花飾面有一處刮花位。

洗手間內設有兩面鏡櫃，鏡櫃內每邊均設有三個門鉸以及防墮鏈。（歐嘉樂攝）

「三合一」露台巧思設計 日後可慳數千元搭棚費

另外，單位露台屬「三合一」設計，即露台、工作平台及冷氣機平台合併，可以增加露台空間之餘，亦為業主節省日後維修冷氣機時所需的數千元搭棚成本費。單位露台面積有逾38平方呎，驗樓師、記者及業主三名成年人一同站在露台，仍有額外活動空間。

「冷氣罩」造工有進步 明哥：是見過最靚設計

明哥亦大讚發展商露台的「冷氣罩」造工有進步，稱有別於其他發展商「唔做」或「求其」，該冷氣機位置設有一體式的冷氣罩和可開式百葉疏氣門框，能有效隔層及散熱同時，又不影響美觀，連明哥都不禁稱讚是他最見過最靚的設計。同時，開門式設計亦方便日後打開打理，可謂相當人性化。

露台圍欄與墻壁之間預留了一個闊度達9CM的開口，驗樓師稱有利排水。（歐嘉樂攝）

圍欄與墻壁之間開口闊度9CM有利排水

另外，有別一般露台圍欄，該圍欄與墻壁之間預留了一個闊度達9CM的開口。對此，明哥表示，假設若露台排水口堵塞，開口圍欄有利於排水，因此可避免雨水湧入屋內，又指「未必是常見做法，但有好過沒有」。明哥又強調，法例規定露台圍欄的開口應不予超過10CM，以免產生安全問題。

扣分位不多屬小瑕疵 整體有93.29高分

觀乎單位的驗樓質素不俗，整體獲93.2分。問題多屬小瑕疵，如大廳牆身油漆有收水裂紋及污跡，露台門框膠邊不平順及有污跡，房窗框外底邊飾面有刮花，房門關鎖後有虛位等。當中最主要的扣分項為睡房窗口外層的玻璃有崩花及油漆漬。

不過明哥表示，該玻璃窗為雙層強化玻璃設計，相對安全不易爆裂，即使外層有兩處「崩花」位，在隔聲及隔熱功能上不會受影響，業主可考慮替換外層玻璃。

房窗玻璃上有2個崩點及油漆污跡。（歐嘉樂攝）

↓↓單位其他扣分位↓↓

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