驗樓｜必嘉坊．曦匯90分　遇洗衣機漏水　業主要拆櫃桶先關到水掣

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯（BAKER CIRCLE DOVER），上月陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個中層兩房單位，實用面積362平方呎。雖然單位需要執修的地方共有10處，但當中需要執修的地方問題不大，最終獲90分高分。



必嘉坊屬整個紅磡黃埔4街重建項目之一，今次入伙的曦匯屬必嘉坊第一期第一座住宅大樓，周邊鄰近民生配套設施，距離港鐵紅磡站，步行前往需約7至10分鐘，不過沿路「無瓦遮頭」。

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洗衣機來去水掣隱藏於廚櫃後

今次單位需執修的部分不多， 明哥亦有點評單位部分設計。甫入室內，玄關位置設有不少收納空間，發展商將洗衣機及微波爐安裝於門口廚櫃位置，以達到隱藏式效果。不過明哥在安裝洗衣機的位置發現一個「得意」位。

明哥指出，洗衣機這一類家電都是設有來去水的供水系統，不過發展商將洗衣機安裝於廚櫃內，但洗衣機的排水及供水喉的水掣，則安裝於廚櫃後面，業主一般亦只能夠透過拆除安裝於廚櫃內細小飾面板，才能觀察有沒有出現漏水的情況。

如遇漏水情況 明哥：管理處上門拆抽屜關水掣

明哥又表示，由於洗衣機去水系統安裝於廚櫃後面，萬一遇到漏水的情況則比較麻煩，業主未必可以及時處理，因此需要先通知管理處安排人手入屋，並將洗衣機旁邊的抽屜拆走後，才可自行關水掣。此外，他又發現浴室洗手盤下方位置亦未有安裝水掣，如面對爆水喉亦只能暫時關閉單位總掣。

浴室洗手盤下方位置亦未有安裝水掣。（梁鵬威攝）

「三合一」露台設計實用 明哥：業主應定期清潔去水位

此外，必嘉坊．曦匯亦以「三合一」設計，即露台、工作平台及冷氣機平台合併，呈弧型設計。明哥表示，單位露台運用高架式設計並配以戶外木地板，同時設有一個地板柵口方便業主打開地台進行清潔。

不過，明哥建議業主應該定期打開進行清潔，尤其是要在「打風落雨」後應多加注意，以免因枯葉而造成去水位堵塞或產生異味。另今次單位露台去水位設於冷氣機散熱器下，發展商亦貼心地於散熱器飾面設置滾輪方便業主移動進行清潔。

明哥讚發展商造工有進步 露台曲面玻璃無變形

明哥亦大讚發展商造工有進步，單位露台玻璃呈弧型設計，當中使用曲面玻璃作為露台欄障，亦有別於一般新盤使用平面玻璃。恒地對上一個新盤於露台使用曲面玻璃，要追溯至2021年入伙的佐敦德成街本木，當時露台呈波浪形設計並便用曲面玻璃。

不過，當時本木的露台玻璃光學變形情況十分嚴重，在屋內透過玻璃向外望，會發現外面的景象因玻璃的曲面而變形。明哥當時更直言「設計有係到，但啲物料追唔上，有啲眼高手低 」。但事隔三年，恒地再有新盤於露台便用曲面玻璃，今次曦匯則未見有光學變形的情況，反映單位造工有進步。

三年前新盤本木露台採曲面玻璃，但部分角度下，外面大廈街景呈扭曲。（龔嘉盛攝）

扣分位不多屬小瑕疵 整體有90分

觀乎單位的驗樓質素不俗，問題多屬小瑕疵，如大門門扇有刮花，牆身油漆有收水裂紋及刮花，主客房門門柄有鬆，浴室座廁頂飾面板有刮花，座廁內有泥水污跡等，扣分位不多，故整體有90分高分。

↓↓單位其他扣分位↓↓

必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯。（梁鵬威攝）

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