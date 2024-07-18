屯門上嵐劈價4成奏效！　33伙餘貨1.5小時内沽清　大手客連掃5伙

由建灝地產發展的屯門上嵐上周減價4成，促銷策略奏效。該盤昨日（17日）推售33伙劈價貨，於開售1個半小時內已全數沽清。當中有大手客斥1,520萬元購入5伙單位。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目以「屯門都會快閃價」盡推項目最後33伙，全數單位於1個半小時內已全數被揀選。而大手時段更錄得一組買家斥資逾1,520萬元選購5伙。

客源方面，用家高佔8成，長線投資者佔2成。若以地區分布計，新界區佔8成，其餘來自港島區及九龍區；而本區客則佔6成，外區客佔6成。

餘貨劈價4成吸客

項目早前更新價單，將餘下33伙單位劈價推售。若以整批單位售價最低及最高的單位計算，餘貨較3年前首批單位劈價約37.9%至38.7%，部分單位減幅更達46%，幾乎為半價出售。