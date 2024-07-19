元朗單幢樓劈價2成　昌威大廈兩房318萬蝕沽　3年貶值逾兩成

撰文：陳惠娜
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樓市前景未見好轉，二手市場繼續以劈價賣樓為主。元朗區日前有單幢樓中層兩房單位，劈價逾兩成至318萬元蝕沽。據知，原業主持貨3年轉手帳面貶值82萬元。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，是次成交單位為元朗昌威大廈中層A室，實用面積318平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以「買入價」400萬元叫價放盤，單位最終劈價82萬元或逾兩成至318萬沽出，呎價1,0000元。

持貨3年單位貶值逾兩成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為322萬元，而恒生估價則為319萬元。即最新成交價較估價低4萬元及1萬元。

據知，原業主於2021年2月以400萬元購入單位，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓82萬元，單位期內貶值逾兩成。

元朗昌威大廈為單幢樓，早於1988年入伙，提供152伙。（代理提供）
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