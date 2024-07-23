老牌家族連環沽貨　8.6億再沽山頂道三幢洋房　單月套現20億

豪宅市場繼續錄大額成交，老牌何氏家族繼本月沽出山頂種植道46號4幢洋房後，新近再以8.6億元沽出山頂道三幢洋房，造價8.6億元，呎價高達6萬元，該家族單月套現近20億元。



成交的三幢洋房為山頂道99、101及103號。上述洋房地盤由何氏家族早年買地自行發展，項目地盤佔地總面積26,512平方呎，於2003年2月落成，三幢洋房面積分別為5,067平方呎、4,627平方呎，以及4,662平方呎，總樓面面積14,356平方呎。

代理表示，何氏家族早前將項目推出市場放售，隨即獲多名準買家洽購，物業新近以8.6億元易手，平均呎價59,905元，形容是次成交價為「海嘯價」。

老牌何氏家族同月沽種植道4幢洋房 單月套現20億

據了解，何氏家族於本月曾沽出種植道4幢洋房，成交物業為山頂種植道46號A至D號屋，實用面積4,060至4,432平方呎，一律四房四套房間隔，戶戶連平台、花園、泳池、天台及車位。

其中，面積最大為A號屋，實用面積4,432平方呎，連面積649平方呎平台、1,492平方呎花園及855平方呎天台。如計及其家族本月兩宗大額成交，即單月套現20億元。