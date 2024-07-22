港島藍籌屋苑價崩　南豐新邨兩房插至「3字頭」　上手兩年慘輸4成

二手樓市持續走下坡，港島傳統藍籌屋苑鰂魚涌南豐新邨有兩房戶以低價沽出，成交價僅「3字頭」，市傳成交價低至380萬元。原業主持貨約2年，帳面勁蝕226萬元，貶值接近四成。



據區內代理消息透露，上述成交個案為南豐新邨3座極低層B室，實用面積391平方呎，採兩房間隔。據了解，該單位在4月份以蝕讓價推出，當時意向價500萬元，不過單位一直未獲承接，直至近日以380萬元賣出，成交呎價為9,719元，呎價失守1萬元關，重返10年前水平。

2022年買入價606萬

據悉，原業主於2022年2月份以606萬元購入上述單位，持貨2年帳面蝕讓226萬元，貶值幅度約37%。

鰂魚涌南豐新邨。（黃廸雯攝）