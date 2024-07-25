美聯：料全年租金將升破歷史高位　「租金升、樓價跌」繼續背馳

隨著內地赴港讀書人數的越來越多，加上政府積極吸入外來人才，帶動租賃成交甚至買樓需求，導致本港租金節節上升。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，截止今日（25日），「美聯租金走勢圖」上半年錄得2.62%升幅，而「美聯樓價指數」則錄得約2.86%的跌幅，「租金升、樓價跌」背馳情況將進一步擴大，他預料本港全年整體租金升8%。



布少明表示，受惠上年香港與內地恢復全面通關，以及政府透過各項人才計劃積極「搶人才」，令本港租務需求進一步上升，截止今年第2季，租金由2023年第1季開始，已連升6季，並創下自2018年第3季後最長租金升浪。他續指以實用面積計算，私人住宅六月份平均呎租報約36.76元，按月升約1.1%，已連升4個月，創逾4年半新高。

租金連升6季 創近六年最長租金升浪

回顧上半年十大藍籌屋苑租金表現，全部屋苑的呎租均較上半年有所上升。當中映灣園6月份平均實用呎租約30.1元，較去年12月份升約12.3%；緊隨其後的麗港城，6月份呎租亦較去年12月份升約9%；而海怡半島亦錄得7.6%的半年升幅，位居第三。

布少明表示，隨著內地生及高才、專才的不斷湧港，相信下半年租金升幅將進一步擴大，預計今年全年租金或升8%，租金勢破歷史新高。若以每年變化計算，今年全年料創12年最大升幅。