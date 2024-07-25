港島傳統屋苑連環蝕讓！兩房472萬蝕沽　五年間樓價貶值3成

市場蝕讓持續，港島傳統屋苑鰂魚涌南豐新邨，在過去數日内再錄大額蝕讓個案。一伙兩房單位最新以472萬元沽出，呎價12,072元，原業主5年前買入，是次沽貨帳面勁蝕233萬元，單位貶值超過3成。



市場消息指，該單位為南豐新邨11座中層C室，實用面積391平方呎，兩房間隔。原業主早前以蝕讓價515萬元放盤，近日再減至472萬元易手，累減43萬元，折合呎價12,072元。

單位5年貶值逾3成

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為476萬元，與是次成交價相若。原業主於2019年以705萬元購入單位，持貨5年，帳面勁蝕233萬元，單位期内貶值33%。

南豐新邨。（黃廸雯攝）

事實上，在本周一（7月22日），南豐新邨也有兩房戶以超低價沽出，成交價僅「3字頭」，市傳成交價低至380萬元，單位為南豐新邨3座極低層B室。原業主持貨約2年，帳面勁蝕226萬元，貶值接近四成。