蔣麗芸繼母2280萬沽大埔康樂園洋房　買入8年實蝕160萬離場

樓市氣氛淡靜，市場再錄名人沽貨成交。大埔康樂園一伙獨立屋最新以2,280萬元沽出，呎價14,286元，屬市價水平。據悉，原業主為震雄集團（0057）創辦人蔣震第二任妻子馬榮華，亦是前議員蔣麗芸的繼母，現持貨8年帳面僅賺30萬元離場。連同買賣成本計算，料需實蝕逾160萬元。



市場消息指，該單位為康樂園第5街雙號屋，實用面積1,596平方呎。單位於1年前已開始放盤，當時叫價2,800萬元。最新大幅減價至2,280萬元售出，累減520萬元或19%，折合呎價14,286元。

連同稅務實蝕逾160萬

馬榮華於2016年7月以2,250萬元買入單位，持貨8年轉售帳面獲利30萬元，單位升值不足2%。不夠，其當時買入需繳交約191萬元印花稅，若扣除稅務成本，實際需蝕讓161萬元離場。

蔣麗芸4月斥2080萬買入同屋苑

資料顯示，蔣氏家族成員尤其青睞大埔康樂園，除了馬榮華持有屋苑多伙單位外，蔣麗芸亦曾於在今年4月以2,080萬元購入第10街雙號洋房一伙銀主盤，實用面積1,595平方呎，呎價13,041元。