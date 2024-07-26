仲量聯行：上半年甲廈寫字樓租金跌4.3%　6月空置率升至13.6%

新落成寫字樓陸續湧入市場，導致整體空置率持續上升。仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，6月甲級寫字樓空置率升至13.6%，其整體市場租金按月跌0.6%，上半年合計下跌4.3%。



報告中指出，6月甲級寫字樓空置率按月升0.1個百分點至13.6%，其中中環和港島東的空置率分別升至12.1%和13.4%，至於尖沙咀和九龍東的空置率分別下跌0.4 和0.2個百分點。同期整體市場租金按月下跌0.6%，上半年合計下跌4.3%。

按地區計算，中環和九龍東租金分別下跌0.8%和0.6%，尖沙咀和港島東租金分別下跌0.3%和0.4%。6月份整體甲級寫字樓市場共錄得負53,700平方呎淨吸納量。

仲量聯行稱，新落成寫字樓陸續湧入市場，導致整體空置率持續上升。中環和港島東的空置率分別升至12.1%和13.4%。（資料圖片）

鮑雅歷：寫字樓租金大幅回調或出現價格戰的可能性偏低

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，新落成的寫字樓陸續湧入市場，導致整體空置率持續上升，尤其是新建辦公空間較多的商業區。不過寫字樓租金大幅回調或出現價格戰的可能性仍然偏低，由於大部分的辦公室供應由少數大業主持有，使得他們擁有龐大的議價能力。

以中環為例，約35.1%的甲級寫字樓供應由三家發展商擁有，其太古地產就擁有金鐘32%的私人樓面，以及港島東約44.3%的私人甲級寫字樓樓面。

恒地中環海濱商業地。

核心購物區租賃需求強勁

至於商舖方面，核心購物區的租賃需求保持強勁。6月份亦錄得3宗商舖買賣成交，包括小米以月租55萬元承租銅鑼灣華人銀行東區大廈地下連1樓商舖，建築面積達4,093 平方呎。不過，商舖租金較前租戶百老滙的租金低22%。

另有，大快活集團以6,288 萬元向馬亞木集團買入新蒲崗采頤花園數個地舖，建築面積3,588平方呎，該物業目前由買方租用，月租為223,100元。再有，中華基督教禮賢會香港堂以4,200 萬元向德威顧問有限公司買入鴨脷洲樂景大廈數個地下至1樓的舖位，建築面積5,177平方呎。