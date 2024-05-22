ESG成未來寫字樓競爭戰場　ESG每多一分、租金溢價多出17%

近年來，環境、社會和管治（ESG）逐漸成為房地產決策的重要一環，尤其在寫字樓市場。萊坊於香港島及九龍抽取181幢具有代表性的寫字樓作出租金與ESG關係分析，發現每當ESG相關的標準提升，寫字樓租金將有17.1%的溢價。



報告參照全球ESG趨勢的優先次序，並考慮到香港ESG的演變，從而定出24個ESG標準。根據每幢被評估寫字樓每項ESG標準來評分，分數由0到1，每幢寫字樓物業的ESG評分的滿分為24分。再加上，寫字樓地段等變項作出多元線性迴歸方程式（Multi-Variable Linear Regression Equation）以分析寫字樓租金與ESG關係。

每多一分 租金溢價17.1%

報告指出，每當ESG總分高出一個點數寫字樓就會獲得17.1%的租金溢價，亦稱為「綠色溢價」。反之，ESG總分每低一分，租金就會打折17.1%，即「棕色折扣」。簡單而言，如果業主的建築的ESG條款不如競爭對手嚴格，業主在租金回報就會處於劣勢。

ESG認證與租金溢價敏感度不大

BEAM Plus、LEED及WELL為香港市場廣泛採用的永續發展（ESG）認證標準，以體現企業對永續發展的承諾。最近，WiredScore和 SmartScore亦成為專門針對智慧建築的認證。而隨著越來越多的業主獲取永續認證，它們可能成為ESG篩選標準，以避免「棕色折扣」。

但報告指出，上述ESG認證與租金溢價的關係敏感度其實不大。即是香港寫字樓都獲得一定的ESG認證後，認證便會成為寫字樓在ESG上的基本面，業主需要再設置更多ESG設施去吸引租客。而在環境方面與租金的敏感度最高三名排名分別為電動車充電設施、可再生能源，以及對極端氣候的抵抗力。

跨國公司比本地企業更看重ESG標準

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，目前香港的寫字樓租戶，尤其是上市企業，在做出房地產決策時明顯更加重視ESG方面的因素。考慮到ESG可導致的溢價，某些業主的反應比其他業主相對更快。他們的關注點不僅限於環境方面，還包括社會和治理層面。

另指，香港的目標是到2050年或之前實現碳中和，惟跨國公司則要遵守其全球總部所訂定的標準，即最快可能在2027至2030年之前就需要實現碳中和，而這些跨國公司在選址落戶香港時，便會更加看重寫字樓在ESG建築。