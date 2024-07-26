大圍薈蕎再錄慘蝕　兩房十個月劈價160萬　5年蒸發逾三球

樓市交投轉活，不過二手市場續以蝕讓成交為主。大圍半新盤薈蕎再錄慘輸個案，新近再有兩房戶以560萬元蝕沽，持貨5年至今蒸發逾三球。



世紀21分行高級分行經理袁麗詩表示，是次成交為大圍薈蕎1座中層A2室，實用面積476平方呎，屬兩房間隔，座向東面望開揚景。據知，原業主最初以720萬元叫價放盤，單位新近獲用買以560萬元接貨。換言之，單位十個月劈價160萬元或22.2%易手單位，呎價11,765元。

持貨5年至今 單位貶值近38%

據知，原業主於2019年6月以903萬元購入上址，持貨5年至今，是次轉手帳面蝕讓343萬元，單位期內貶值近38%。

事實上，薈蕎歷來最大蝕幅個案屬2翼低層B09室，屬一房連士多房間隔，實用面積401平方呎，於4月初以450萬元沽出，呎價11,222元。該單位原業主持貨近六年，帳面狂蝕約350.6萬元或43.8%離場。