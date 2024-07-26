老牌屋苑抗跌力高　兩房420萬沽　業主19年高位買入逆市賺30萬

樓價下跌，近年入市的業主大多需蝕讓離場，惟資助房屋仍有一定抗跌力。將軍澳茵怡花園一伙兩房單位新近以420萬元未補地價沽出，呎價約8,607元。原業主於2019年樓市高位入市，帳面仍賺30萬元離場，5年賺幅約7.7%。



利嘉閣地產將軍澳蔚藍灣畔二行B組高級經理鄭啟聰表示，該單位為茵怡花園2座高層D室，實用面積約488平方呎，兩房間隔，外望開揚山景及少量海景。

據悉，新買家為年輕的「白居二」客，因認為將軍澳寶琳一帶環境優美，且社區成熟，故鎖定將軍澳區。最終睇樓後即時還價以420萬元未補地價承接單位，折合呎價約8,607元。

2019年買入帳面賺30萬

代理指，該屋苑現有約20個單位放售，最低入場費為430萬元起。

原業主於2019年樓市高位以約390萬元未補地價買入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約30萬元，期間升值7.7%。