地監局：上半年2611人報考地產代理　按年跌29%　18個牌照被撤銷

地產代理監管局（「地監局」）今日發表最新數字，2024年上半年共有2,611名考生參加地產代理資格考試，較去年同期下跌29%。另外亦對160名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。



地監局表示，2024年上半年共有2,611名考生參加資格考試，較去年同期下跌29%。與此同時，截至2024年6月30日，個人牌照數目為38,918個，較2023年同日減少4.6%，亦較2023年12月31日減少1.7%，反映持牌人數出現輕微流失情況。

開立77宗投訴、較去年同期上升8%

上半年開立了77宗投訴個案，較去年同期輕微上升8%，當中有15宗涉及一手住宅物業。整體投訴中最常見的性質類別包括：「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」（26宗）、「發出違規廣告」（10宗）及「提供不準確或具誤導性的物業資料」（10宗）。同時，局方於2024年上半年並沒有接獲有關香港境外物業的投訴個案，而去年同期則接獲一宗相關個案。

對160名持牌代理作出處分

此外，地監局於上半年合共對160名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。上述被撤銷牌照的個案均由牌照委員會所裁定，理由是這些持牌人基於不同原因，不再符合有關的發牌條件，例如被刑事定罪或破產等，與地產代理工作無關。

巡查中發現51宗違規個案

鑑於2024年上半年一手物業銷售並非十分活躍，地監局期內合共巡查一手樓盤銷售點共249次，較去年同期減少49%。然而，局方巡查地產代理商舖526次，比去年同期增加13%。此外，局方今年上半年共抽查網上物業廣告712次，及抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定614次。

就上述所有巡查及抽查中，局方共發現51宗違規個案，較去年同期增加一宗，當中有三宗涉及一手住宅物業，去年同期則為四宗。主要違規性質分別為「發出違規廣告」（24宗）、「沒有管有物業資料」（12宗）及「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定」（10宗）。

九龍東新盤。

明年首季推強制性持續專業進修計劃

地監局表示，自願性質持續專業進修計劃推出近20年，監管局將於2025年首季推出首階段的強制性持續專業進修計劃，對象為於實施日期後參加並通過資格考試而獲取相關牌照的人士，局方將於下半年公布更多有關新計劃的詳情。