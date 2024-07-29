差估署：6月私樓租金創4年半新高　B類中小型戶上半年漲2.4%

據差估署最新資料，2024年6月份私樓租金指數報189點，較5月的188.7點，按月上升約0.16%，連升四個月。翻查資料，6月份私樓租金指數創過去四年半新高紀錄，上一個高位為2019年12月，當時為私樓租金指數189.7點。



各類戶型的租金指數走勢平穩或輕微上升，當中A類單位（面積431平方呎或以下）6月報209.4點，按月升0.24%，上半年累升1.21%。

至於B類單位（431至752平方呎）報188.5點，按月升0.11%，半年累升2.39%。C類單位（753至1,076平方呎）報160點，按月持平，半年累升1.72%。

2024年6月份私樓租金指數報189點，較5月的188.7點，按月上升約0.16%，連升四個月。（蘇煒然攝）

B類中小型單位租金半年累升2.39%

大單位方面，D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報150.2點，按月升0.27%，半年累升0.4%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報139.7點，按月持平，半年累挫0.8%，成為唯一錄得下跌的戶型類別。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）6月份租金指數報192.9點，按月升0.1%，半年累升1.74%；大型單位（D、E類）報146.4點，按月升0.21%，半年累升0.07%。