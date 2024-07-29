周末新盤錄146宗　屯門黃金海灣·意嵐次輪沽119伙、佔總成交逾8成

新盤陸續推售餘貨，一手交投持續。過去兩日（27、28日）新盤市場錄得146宗成交，較上周的289宗下跌49%。當中屯門黃金海灣·意嵐於周六次輪銷售139伙，即日内沽出119伙，佔可售單位約近86%，亦佔周末整體成交量約82%。



「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，於周六進行次輪銷售共139伙，最終於即日沽出119伙，佔可售單位約近86%。當中所有三房單位已被揀選。發展商表示，今輪銷售有較多用家，用家佔約8成，投資客佔約2成，買家遍布不同年齡階層，其中以年輕人士及外藉人士為主。

屯門黃金海灣‧意嵐。

屯門NOVO LAND第3B期兩日沽5伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期持續推售餘貨，周末兩日共錄得5宗成交，套現2,301萬元。單位包括3伙兩房戶型、1伙一房及1伙開放式，實用面積253至443平方呎，成交價400萬至551.3萬元。

當中最高成交單位為第一座21樓F室，實用面積443平方呎，成交價551.3萬元，折合呎價12,444元。

新地屯門兆康NOVOLAND 3B期。

啟德柏蔚森III單日沽3伙

新世界 (0017) 及遠東 (0035) 共同發展的啟德柏蔚森III於上周五次輪銷售沽出6伙後，於翌日再沽出3伙單位，套現1,614.4萬元。單位包括2伙一房及1伙兩房單位，實用面積260至390平方呎，成交價435.2萬至715.6萬元，折合呎價16,738至18,348元。