屯門黃金海灣·意嵐次輪賣139伙　截收8980票、超額認購逾63倍

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，將於明日（27 日）進行次輪銷售，涉及共139伙，折實平均呎價11,126元，入場費222.6萬元起。項目於今日中午截票，最終累收8,980票，超額認購逾63倍。



市場消息指，項目於今日12時正截票，經發展商核數後共接獲8,980票，以周六推售139伙計，超額認購逾63倍。當中大部分屬上周首輪銷售向隅客重新入票。

次輪發售139伙、入場開放式222.6萬起

項目於周六次輪發售139伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及87伙開放式單位、20伙一 房單位、27伙兩房單位，以及5伙三房單位。折實售價由222.6萬元至776.3萬元，折實呎價由8,768元至14,051元。

入場單位屬5B座21樓H室，實用面積為204平方呎，屬開放式間隔，折實售價222.6萬元，折實呎價10,912元。