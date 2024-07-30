西半山懿峯1.1億登記轉售 帳跌四成 業主係大馬「丹斯里拿督」
撰文：黃祐樺
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西半山西摩道單幢豪宅懿峯，上月底錄得大額登記個案，62樓A及B室以合共1.1億元登記沽出，該兩伙單位9年前以逾1.8億元買入，現轉手跌價7,000萬元或38.9%。據知，原業主為馬來西亞「丹斯里拿督」陳志勇。
涉及單位為懿峯62樓A及B室，實用面積分別為1,736及1,406平方呎，屬三至四房間隔，成交價分別6,500萬及4,500萬元，呎價約37,442元及32,006元。
翻查資料顯示，上述兩伙單位業主同屬陳志勇（TAN JYH YAONG），前者屬其中文姓名，而後者則屬馬來西亞姓名。而該名業主與美環有限公司主席、馬來西亞「丹斯里拿督」陳志勇同名，料為同一人。
兩個買家同屬馬來西亞人 或屬內部轉讓
另資料指，懿峯62樓A室買家以馬來西亞姓名登記，其實際身份不明。至於62樓A室買家為陳銘霖（TAN MING LIN），後者同樣屬馬來西亞姓名，與美環有限公司執行董事陳銘霖同名，料為同一人，故不排除屬內部轉讓個案。
至於，陳志勇在2015年4月合共以逾1.8億元買入單位，持貨至今9年，單位合計帳面跌價7,000萬元或38.9%。
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