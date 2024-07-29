本地珠寶廠家1.8億買上環全幢商廈　曾涉獵東莞房地產項目

羅氏集團持有的上環德輔道中全幢商廈，於上月底以1.8億元沽出，呎價約7,650元。原業主持貨至今16年，轉手帳面僅獲利約1,200萬元。至於，新買家為本地珠寶廠家，亦有涉獵內地房地產項目。



新買家為本地珠寶廠家

涉及為德輔道中166至168號「E168」全幢商廈，全幢物業面積逾2.35萬平方呎，頂目樓高14層，每層面積約1,680平方呎。至於，新買家為怡安（集團）有限公司（YEE ON (GROUP) LIMITED），其公司董事分別為黃碩松及黃達華。

從事多元化業務 曾涉獵東莞房地產項目

據該公司資料顯示，集團從事寶石、珍珠、珠寶首飾加工與銷售；工業地產與房地產開發；酒店、酒樓經營的大型多元化集團公司。其中包括於1980年代於東莞建立怡安工業城、2015年於東莞投資興建大型住宅項目「怡安皇庭」及酒店等不同業務。

怡安（集團）有限公司主席黃達華。（資料圖片）

羅氏集團持貨16年帳賺1200萬

據知，上述商廈主要由醫療及法律業務人士租用，全幢物業每月租金收入約70萬元。而商廈由羅氏集團於2008年，透過金都興業有限公司以1.68億元買入，持貨至今16年，是次轉手帳面獲利約1,200萬元，期內升值約7.1%。