上水三房居屋406萬平沽　補埋地價都唔使7千蚊呎！低市價一成

二手市場交投以低價盤為主。上水居屋翠麗花園一伙三房單位，最新以自由市場406萬元沽出，呎價僅6,870元，平市價一成。原業主於2017年買入單位，帳面只獲利6萬元，微升1.5%，若連同買賣成本計算需實蝕離場。



美聯物業助理營業董事王子超表示，該單位為翠麗花園2座中層B室，實用面積591平方呎，三房間隔。單位最初叫價420萬元放盤，最新減價至406萬元已補地價成交，累減14萬元，折合呎價6,870元。

代理：低市價一成「超抵」成交

代理指，是次成交價較市價低出一成，而且呎價不足7,000元，屬「超抵」成交。根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為440萬元，即最新售價低估價約8%。

原業主於2017年3月以400萬元已補地價購入，持貨7年，帳面僅獲利6萬元，單位升值1.5%。若連同買賣成本計算需實蝕離場。