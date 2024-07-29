北角柏蔚山三房月租4.8萬、呎租53元　日籍客睇中呢個風格承租

差估署6月份私樓租金指數報189點，較5月的188.7點，按月上升約0.16%，連升四個月。北角柏蔚山有一伙三房單位新近以月租4.8萬元租出。由於該屋苑以日式風格設計，故吸引日籍客承租。



美聯物業分行首席高級營業經理盧浩表示，是次成交為北角柏蔚山一個1座高層F室，實用面積約906平方呎，屬三房連套房連儲物房間隔。據知，業主原先以5萬元叫價放租，經雙方議價後以月租4.8萬元成交，呎租約為53元。

↓北角柏蔚山1座高層F室↓

屋苑日式風格設計 吸引不少日籍客

盧浩續指，由於屋苑樓齡淺及質素佳，加上屋苑以日式風格設計為主調，故吸引不少日籍客垂青，繼而形成日籍租客群，而今次單位新租客亦屬日籍客。

至於，業主於2018年7月以約2,393萬元購上述物業，若以是次租金計算，單位回報約為2.4厘。