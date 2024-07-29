「模型太子」中半山豪宅突淪銀主、5800萬低估價沽　曾遭5度抵押

市場再現大額銀主盤成交，有投資者名下物業遭銀主接管後極速售出。中半山嘉富麗苑一伙三房單位最新以5,800萬元沽出，呎價約30,271元。據悉，單位原由「模型大王」袁順堯兒子袁紹恒所持有，其後於本月突然淪為銀主盤後遭放售，最新售價較買入價高出4,220萬元，升幅2.7倍。



市場消息指，該單位為嘉富麗苑1座高層C室，實用面積1,916平方呎，三房間隔。單位於本月中淪為銀主盤，銀主接管後隨即叫價6,433.3萬元放售，短短兩周内極速以約5,800萬元沽出，折合呎價30,271元。

根據滙豐網上物業估價顯示，單位沽值約6,004萬元，即最新成交價低估價約3.4%。

↓嘉富麗苑1座高層C室↓

5度抵押單位淪銀主、1998年買入價1580萬

資料顯示，單位於1999年至2020年間曾5度向銀行抵押借款，金額不詳，最終於近日淪為銀主盤。「模型大王」袁順堯兒子袁紹恒於1998年9月以公司名義買入單位，當時作價1,580萬元，至今持貨26年，單位帳面獲利4,220萬元，升值2.7倍。

家族經營玩具模型生意

袁順堯為仁愛堂前總理，並曾於2007年擔任副主任委員，更擁多家公司及物業，主力經營玩具生意。其兒子袁紹恒除協助父親的玩具生意外，亦一手創立模型公司HOBBYENGINE，獲「模型太子」之稱。