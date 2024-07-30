元朗半新樓開放式跌穿「3字頭」　6年帳蝕137萬　樓價蒸發逾3成

新界半新樓再錄大額蝕讓，開放式戶型首當其衝。元朗PARK YOHO一伙開放式單位最新以297萬元沽出，跌穿「3字頭」，呎價約11,693元。原業主於6年前一手買入單位，帳面蝕讓137.2萬元，樓價蒸發逾3成。



利嘉閣地產分行經理鄧啟林表示，元朗PARK YOHO 32B座低層E室，實用面積約254平方呎，屬開放式間隔，望內園景。

原業主因有意轉換環境，最先於3月叫價338萬元放盤，期後於近日主動下調至310萬元。最終獲區外買家議價以297萬元成交，折合呎價約11,693元。

元朗PARK YOHO 32B座低層E室。

六年貶值逾3成

代理指，屋苑現有約340個單位放盤，最低入場費由約318萬元起。

原業主於2018年以約434.2萬元一手買入單位，持貨6年轉售帳面蝕137.2萬元，期内貶值31.6%。