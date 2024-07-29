利嘉閣：受累新盤低開　二手樓價持續走軟　料第三季再錄2%跌幅

據差估署今日（29日）公布最新數據顯示，六月份私人住宅售價指數報301.8點，較5月305.6點跌1.24%，連跌兩個月累積2.55%，完全蒸發撤辣後3月及4月份累積的2.41%的升幅。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，六月樓價如預期再錄跌幅，主要受持續新盤低價開售所拖累，致使二手樓價乏力招架持續走軟，估計第三季樓價仍會再錄2%的跌幅。



陳海潮：預料第三季樓價會再錄2%的跌幅

他指出，今年次季樓價按季跌了2.04%，上半年計樓價累積下跌了3.05%，而過去一段時間新盤低價策略未變，相信7月份樓價仍會再跌1%，以及息口尚處高水平下，料8月及9月分別再跌0.5%，估計第三季樓價會再錄2%的跌幅。

全年樓價跌幅恐擴大至8%

至於第四季樓價走勢視乎減息與否，他稱若減息有望，全年樓價跌幅有望維持在約5%，若減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第4季要再跌3%，全年樓價跌幅則有機會擴大至8%。

陳海潮：留學生、專才增加 料帶動第三季租金再升近3%

至於租金走勢方面，6月份私人住宅租金指數信報新報189.0點，升幅收窄至0.16%。陳海潮表示，次季租金升了2.22%，為近3個季度的最大升幅，相信隨著更多留學生租住單位，加上專才流入不斷，租金在7月份及8月份可重展較大升幅，按月料各升1%，帶動第三季租金再升近3%，首三季則料累漲近5%，整體租務市場及租金走勢仍然看俏。