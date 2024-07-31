晶苑旗下Y.X拓展全新學生公寓　正洽商九龍區收購項目

老牌家族進軍學生公寓市場。晶苑地產羅正達持有晶苑投資，旗下Y.X宣佈未來一年在港再度拓展全新的學生公寓，目前已在九龍區有不同的收購項目洽商中。Y.X表示，希望打破傳統學生公寓框架，以智能科技打造安全優質的學生宿舍，並定期提供與職涯就業相關的工作坊，吸引人才留港發展。



晶苑投資首席投資官陳偉文表示，Y.X重視創建真正的共享社區，讓非本地學生來港後結交新朋友並共同成長。從Y.X學生住戶統計數據顯示，學生入住公寓的首要考慮條件包括房間舒適整潔度、保安系統安全指數、員工服務態度和活動多元程度。Y.X透過不同的職涯工作坊，希望協助學生的個人發展，同時把同一屋簷下的學生住戶都聯繫在一起，鼓勵知識分享及合作創新。

晶苑陳偉文：私人學生公寓市場後市樂觀

陳偉文再補充道，集團對本港私人學生公寓市場的發展持樂觀態度，未來一年將會在九龍區再新增學生公寓，提供多樣化住宿體驗，讓學生能在高質安全的環境下享受私人空間及共享空間的各種設施。

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晶苑投資首席投資官陳偉文。

Y.X定期與不同商戶機構及教育組織合作，在位於紅磡的Y83學生公寓的共享空間舉行各類研討會及活動，包括廣東話課程、職場工作坊及綠色地產創科挑戰賽等，讓學生接觸到社會各個階層，增進他們對在港工作的體驗和認識並擴闊環球視野，提升畢業後留港發展的意欲。

早前Y.X在宿舍內舉辦「職場求生術工作坊」，邀請職涯輔導服務創辦人、來自財富500強企業的主管、組織心理學家及企業顧問等專業人士教導如何建立個人品牌，提供職涯規劃的小貼士，並分享現時在香港金融行業工作的心得。參加學生能在工作坊中與職涯輔導專家進行1對1調整履歷和職場模擬面試，並與在場其他參加者和職涯專家面對面交流，探討有關職涯規劃、人事關係等疑問。

Y.X設智能保安系統管理學生出入記錄

每位學生入住Y.X的學生公寓時會辦理住戶帳戶，以便收到由公寓發出的即時通知，及可在住戶的內聯網預約使用各類空間和設施。此外，學生出入房間及不同共享空間都需要拍卡開門，Y.X透過智能系統紀錄學生的出入數據，確保他們的生活安全。Y.X特別設有女性專屬樓層，並尊重學生的宗教信仰，會因應情況配合個別學生的日常需要。