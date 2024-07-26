內地客租樓潮不斷　國內專才「一炮過」繳逾19萬　租麗城花園三房

租務旺季重臨，當中有不少租賃個案屬內地客租樓。當中荃灣麗城花園新近有三房戶獲國內專才預繳一年租金逾19萬元承接，同時亦有兩內地生零議價以1.65萬元租用屯門聚康山莊兩房。



國內專才繳一年租金逾19萬租麗城花園

美聯物業分行高級分區營業經理梁仲維表示，是次租賃成交為荃灣麗城花園二期1座高層F室，實用面積約572平方呎，屬三房間隔，望山景，裝修企理整潔。

據知，單位早前以1.75萬元叫價放租，經雙方議價後以1.6萬元租出，呎價約28元。至於，新租客為國內專才，並一次過預繳一年租金涉約19.2萬元。至於，原業主2023年2月以572萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報約3.36厘。

麗城花園。（高詩琦攝）

國內優才1.58萬租利奧坊．凱岸一房

另外，香港置業分行首席高級營業經理林冬盈表示，亦有國內優才生以約1.58萬元承租利奧坊．凱岸一房戶，呎租約63.5元。涉及為1座中層H室，實用面積約249平方呎，望樓景。

據知，業主以約1.6萬元放租，僅1天後即獲洽詢，經雙方議價後減價至1.58萬元租出。至於，業主於2018年7月以約607.4萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報約3.1厘。

大角咀利奧坊．凱岸。（資料圖片）

兩內地生零議價1.65萬租聚康山莊兩房

另外，中原地產分行分區營業經理葉津榮表示，屯門聚康山莊1座低層F室兩房戶，亦獲兩名嶺南大學內地生零議價1.65萬元承租，單位實用面積461平方呎。至於，業主於2018年以530萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報約3.7厘。