元朗富祐閣兩房戶272萬沽　6年貶值三成　呎價不足1萬元

本港樓市前景未見好轉，新界又有細價半新樓錄得勁蝕個案。近日有業主為求換新樓，劈價勁蝕近3成沽出元朗富祐閣一伙高層單位。據知，原業主持貨6年，是次轉手帳面虧蝕113萬元，實用呎價由萬元即變千元。



中原地產營業經理王勤學表示，是次成交單位為元朗富祐閣高層B室，屬兩房間隔，實用面積277平方呎。原業主最初以「蝕讓價」338萬元叫價放盤，近半年無獲承接，最終劈價近兩成至272萬元沽出，成交呎價9,819元。

2018年買入價385萬、呎價近1.4萬

據悉，原業主於2018年10月以385萬元購入單位，當時呎價高達約13,899元。是次沽貨持貨至今近6年，是次轉手帳面蝕讓113萬元，單位期內貶值29%。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為279萬元，即最新成交價較估價低7萬元。