青衣「浩劫灣」再現　灝景灣兩房戶慘輸167萬　貶值近兩成

曾因金融風暴及「沙士」影響樓價大幅插水七成的青衣灝景灣，一度被稱為「浩劫灣」，近日錄得一宗大幅損手個案，原業主持貨4年貶值近兩成，現沽貨損失167萬元離場。



利嘉閣地產首席聯席董事周志榮表示，是次成交單位為青衣灝景灣1座低層C室，實用面積537平方呎，屬兩房間隔，望園景。

原業主上年8月以948萬元叫價放盤，單位放盤近一年，最終劈價210萬元或逾兩成至738萬沽出，呎價13,743元。

青衣灝景灣。（倪清江攝）

持貨6年單位貶值近兩成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為739萬元，而恒生估價則為609萬元。即最新成交價較估價低1萬元及高估129萬元。

據知，原業主於2018年以905萬元購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓167萬元，單位期內貶值近兩成。