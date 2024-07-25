荃灣半新樓兩房870萬蝕沽 7年貶值3% 新買家因睇中呢兩點入市
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中荃灣半新樓海之戀．愛炫美有兩房連梗廚單位以870萬元沽出，上手業主持貨7年單位貶值逾3%。至於新買家因睇中單位可以明火煮食及位處高層而決定入市。
睇中單位明火煮食及位處高層
利嘉閣地產分行首席聯席董事鍾景安表示，是次成交為荃灣海之戀．愛炫美3C座高層C室，實用面積約531平方呎，屬兩房連梗廚間隔，外望開揚海景。原業主最初以888萬元叫價放盤，最終以870萬元成交，呎價約16,384元。
至於，新買家為外區客，因鍾情單位屬高層且開則四正實用，兼有梗廚可明火煮食，遂與業主洽購。
低估價最多5.7%
參考同類成交單位，同屬3C座高層C室，較是成交低5層，單位實用面積相同，於去年底以947萬元沽出，即是次成交較7個月前平77萬元或8.1%。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為923萬元，而恒生估價則為909萬元。即最新成交價較估價低出4.3%至5.7%。
持貨7年貶值逾3%
據悉，原業主在2017年以約897.2萬元一手買入單位，持貨7年，是次轉手帳面蝕讓27.2萬元，單位期內貶值逾3%。鍾景安補充，該屋苑現有約181個單位放盤，最低入場費由約710萬元起。
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