大角咀Larchwood加推25伙　入場388.8萬起　個別單位劈價近28%

宏安地產（1243）大角咀單幢樓Larchwood昨日（30日）加推新價單涉及25伙，折實入場388.8萬元起。當中更推出全新24%優惠的「向香港運動員致敬付款計劃」吸客，有個別單位較對上一張價單的同類單位劈價逾176萬或27.8%。亦同時落實本周六（8月3日）價單賣11伙。



新價單加推25伙 折實入場388.8萬元起

宏安Larchwood加推全新的7號價單提供25伙單位，包括12伙開放式單位及13伙一房單位，實用面積由202至267平方呎，價單定價由540萬至887.2萬元，扣除最高28%折扣後，折實售價由388.8萬至638.8萬元，折實呎價由19,248元至23,925元。入場單位為17樓E室，實用面積202平方呎，折實售價為388.8萬元，折實呎價為19,248元。

推「向香港運動員致敬付款計劃」吸客 優惠增至28%

新價單亦推出兩個折扣優惠及一個全新付款計劃，當中包括2%「旺角站A2出口折扣」優惠、2%「太子站C2出口折扣」優惠，以及24%「向香港運動員致敬付款計劃」，換言之新價單合共可最多提供28%優惠。

宏安地產（1243）大角咀單幢樓Larchwood。

新價單個別單位較同類劈價逾176萬或27.8%

參考今次新價單推出的25樓C室， 實用面積203平方呎，扣除最多28%折扣後，單位折實售458.8萬元。比較對上一張價單推出的23樓C室，實用面積相同，由於該張價單僅提供印花稅優惠，並且未有提供任何折扣，即售價為價單定價635.3萬元。換言之，該兩伙單位售價相差176.5萬元或逾27.8%。

另外，亦修改2號價單，將三伙定價調低4.2%至7%不等，三伙單位為5至8樓F室，實用面積均為267平方呎，價單定價由729.4萬至752.4萬元，調低至678.9萬元至720.6萬元。

大角咀LARCHWOOD模型。

長沙灣連方II加推38伙 入場價由653.9萬元起

萬科香港旗下長沙灣新盤連方II同日加推新價單，提供38伙，實用面積由280至611平方呎，價單定價由751.6萬元至1,874.4萬元，扣除最高折扣13%至16%後，折實售價由653.89萬元至1,574.5萬元，折實呎價由23,188元至27,954元。

當中，入場單位為6樓N5室，實用面積為282平方呎，屬一房間隔，折實售價653.89萬元，折實呎價為23,188元。