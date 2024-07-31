逆市投資如何部署？　提供穩中求勝的投資方案！｜汪敦敬

有傳媒訪問筆者，記者其中一條問題是：「如何能令入市置業的贏面更高，價格要劈幾多才算安全？」這的確是一條好的問題！買入價格當然越平越好，但劈價不是最重點！劈價只能爭取到入貨當刻相對便宜的價格。而市場通常告訴我們一分錢一分貨，而且劈價市最有利的其實是買入性價比高的優質貨往往是更佳！何況任何觀點無絕對，很多人都為了爭取價位而錯過了入市時機的計劃。



筆者認為好的計劃往往比好的價位更加重要，真正增加贏面、減少輸的情況可講究掌握以下兩點。

第一點是掌握自己的人工或收入（或經常性收入），只要工作（收入）仍然穩定，出現斷供的機會就近乎零！斷供才是投資房地產唯一，但若出現卻是非常之重大的風險！斷供雖然是最大的風險，絕不可忽略，但不是最多人損失的風險，因為有關風險大部份人都可以靠自己掌握，何況過去十多年在政府樓市辣招之下有壓力測試和入息比率等把關，令香港進一步成為按揭壞帳出奇低的城市，而負資產的單位之中的壞帳率亦只是0.06%的拖欠比率！既然壞帳率低即是市場的斷供率低！這個未算最易犯上的風險！

第二點最多人遇上的風險，令投資失之交臂的是計劃中的「預算風險」，任何成功投資者也會經常遇到市道低迷的時候，但很多高手都不會選擇強行放出持有的不動產，因為強行出售其實會損失慘重，樓市差的時候要出售不動產是下策！

遇上這個情況建議變的方法是環境未到最差的時候及時出售，但這只將一件差的事情去做好！更上策是買入的時候是以長遠投資，或者根本有長線和短線兩個計劃，視乎情況變化去決定。

作長遠部署，自然不需要短期賣出！一般時間越長的投資越容易應付市道惡化，可以承受得起準備的亦會是較好！當然，以上的不是定律，只是個人的一些經驗分享！

所謂不動產，其特性是不動！其賺錢方法是靜待時機！所以強行出貨是下策，而投資房地產可能引起你面對現金流的需要，是應該由整體投資組合裏面的「現金」（即存款戶口）、「半現金流」（股票）和事業（老本行）中的現金流去作補充和平衡，當物業投資價值高過持有現金流的時候，我們就知道自己的投資是進入「過分借貸」了！

以上是小戶數十年的投資經驗分享，未必正確，大家可以參考一下！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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