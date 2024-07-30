南丫島500呎遺產貨1字頭推拍、呎價2600蚊 家屬睇淡後市半價急沽
撰文：李明珠
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樓價回落，部分業主睇淡後市，拍賣場現大劈價單位。南丫島一伙兩房單位最新開價130萬元推拍，呎價僅2,600元，較市價低約3成半。單位於4年前買入，開價較買入價再低出160萬元，減幅約55%，折讓超過一半。
忠誠拍賣行表示，該單位為南丫島大灣新村26號1樓，建築面積500平方呎，兩房間隔。據悉，原業主於4年前買入時曾重作裝修，内裝新淨企理。單位最新開價160萬元推拍，折合呎價約2,600元。
↓↓南丫島大灣新村26號1樓↓↓
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家屬睇淡後市、低價急沽遺產貨
代理透露，原業主為一名外籍人士，近日已於國外離世，因所有家屬均不在港，遂委托律師代表將單位推出拍賣。家屬睇淡後市，希望儘快將單位沽出，於是一致決定以低價放售。同類單位市價約200多萬，按200萬元計算是次開價低市價約35%。
原業主於2020年以290萬元買入單位，持貨4年，最新開價其低出160萬元或55%。
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