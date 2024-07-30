莎莎郭氏家族再沽售物業　2000萬沽鰂魚涌商廈　持貨14年賺770萬

莎莎國際（0178）主席郭少明繼年初沽出豪宅物業後，新近再度沽貨。郭少明最新以2,000萬元沽出鰂魚涌一個商廈單位，物業於2010年買入，持貨14年帳面賺770萬元離場。



成交單位為海澤街東港中心高層4室，面積近3,318平方呎。上述單位於上月以2,000萬元成交，成交呎價近6,028元。原業主於2010年以1,230萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利770萬元，賺幅約63%。

翻查資料指，單位原業主為理盛有限公司（Talent Empire Limited），上述公司董事為郭少明兒子郭浩泉。據了解，該單位由其家族成員自用至今，最終以2,000萬元成交。

海澤街東港中心。（代理提供）

3月伊利莎伯大廈950萬沽、持貨28年賺1.38倍

事實上，郭氏家族成員近年持續沽貨。如郭少明及其妻子郭羅桂珍，於2024年3月曾以950萬元沽出銅鑼灣伊利莎伯大廈一個高層單位，持貨約28年，升值約1.38倍。

成交單位為銅鑼灣伊利莎伯大廈B座高層8室，實用面積615平方呎，採兩房戶，在3月初以950萬元沽出，成交呎價15,447元。

郭氏夫婦早於1996年4月，透過公司名義TECKWELL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED買入，當年買入價398萬元。即郭氏夫婦持貨約28年，帳面賺約552萬元或約1.38倍。

及後在4月份，郭少明幼子郭浩泉，以3,600萬元賣出西半山敦皓三房戶，持貨8年帳面貶值逾452萬元或約11%。單位為敦皓低層B室，實用面積1,304平方呎，採三房間隔，早於2020年以4,800萬元連租約放售，新近降價至以3,600萬元賣出，呎價27,607元。