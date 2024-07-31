九龍站豪宅大屠殺　銀主盤創新高　財金名人相繼淪陷低調散貨！

撤辣效應減退，市場承接力減弱，銀主盤數量持續攀升，當中不少物業的原業主更為財金界名人。鄰近高鐵站的豪宅地段九龍站，最新被爆湧現大量銀主盤，存貨量超過15伙，創九龍站上蓋屋苑歷史新高，更超越2008年金融海嘯時的記錄。



當中利達豐環球創辦人許銳生所持有的一伙天璽單位最新淪為銀主盤，並以1,840萬元沽出，呎價27,380元。單位於10年前買入，最新售價較買入價蝕讓60.5萬元，輕微貶值3.2%。



天璽三房淪銀主盤 較十年前貶值60萬

市場消息指出，上述單位為天璽20座2區中層D室，實用面積672平方呎，三房間隔。單位由利達豐環球創辦人許銳生所持有，單位於2014年以1,900.5萬元買入後，於今年初淪為銀主盤並遭放售，最新成功以1,840萬元沽出，折合呎價約27,380元。最新售價較買入價蝕讓60.5萬元，蝕幅約3.2%。

據了解，除是次單位外，目前許氏名下還有其他九龍站住宅單位、預計將會遭銀主收回並推出放售。

↓↓天璽20座2區中層D室↓↓

單位景觀（代理提供）

冠華國際李銘洪凱旋門「大宅門」淪銀主

另外，前上市公司冠華國際主席李銘洪所持有的九龍站凱旋門1座高層A室，實用面積1,955平方呎，四房間隔，屬屋苑罕有的「大宅門」。李銘洪於2016年以1.08億元買入單位作投資用途，直至早前曾叫價1.8億元放盤，但一直未獲買家承接，最終於近日正式遭銀主收回。

（代理提供）

持有多間九龍站豪宅、早前2億劈價散貨

消息人士透露，過往李銘洪或相關人士還持有3伙君臨天下及2伙凱旋門單位，惟在過去數年內以合共約2億元沽出其中4伙單位，每伙平均低市價5%至10%。

冠華國際為香港老牌紡織公司，早於1996年於港交所上市，但其後公司於2021年被百慕達最高法院命令清盤後，其股票亦於2022年遭除牌。

九龍站銀主存貨15伙創歷史新高、超越金融海嘯

消息人士指，撤辣後市場上大部分購買力已被耗盡，目前九龍站上蓋屋苑的銀主存貨量超過15伙，創該區歷史新高，更超越2008年金融海嘯時的記錄。當中凱旋門為重災區，暫錄7伙銀主放盤。他更表示現時的九龍站豪宅已屬「淪陷期」。

據悉，2008年時九龍站只錄得約3至5伙銀主放盤，當時最矚目為柏寧酒店放售凱旋門一伙四房單位。

6月份全港銀主盤僅有230伙

根據中原地產研究部數據指出，截止今年6月，住宅銀主盤存量錄得230伙，較上季的207個增加23伙或11.1%。可見目前九龍站銀主盤存量佔全港約6.5%。