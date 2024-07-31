中原施永青︰樓市未來充滿「變數」　料第四季扭轉跌勢、轉為向上

中原資產管理有限公司於今日（31日）舉行「中原家族辦公室理財中心」開幕禮，中原集團創辦人及主席施永青於開幕禮時表示，差估價署最新公布的私宅售價指數雖連跌兩個月，但本港樓市市場並非想像中差，料下半年樓市走勢是向好，樓市跌勢將見底，或可於第四季轉跌為升。



樓市並非想像中差、也不如內地樓市產量過剩

中原集團創辦人及主席施永青表示，本港樓市市場並非想像中差，相信樓市下半年走勢向好的機會大於變差。又指市場除有慣性外，亦會出現不同「變數」，而未來樓市趨勢不能單靠眼前狀況來衡量。

他解釋，本港樓市並非如內地樓市產量過剩，目前香港住宅樓宇供應量合理，相信可正常消化，並指出今年住宅空置率較上年有所下跌，以及租金有所上升。又指由於市場對樓市「唱淡」，從而令市民轉買為租。

利息下跌、租金上升可推動市民入市

他補充，外界傳美國於九月減息機率高達90%，而本港租金已經連升八個月，若減息而租金又延續上升趨勢，變相表明銀行存款利息吸引力不及「收租」，亦變相代表供樓負擔輕過供樓。

施永青稱，相信當利息下跌、租金上升時將推動更多市民入市買樓，並預料樓市跌勢或見底，並於第四季扭轉跌勢，出現向上趨勢。

倡政府適當調節降低HIBOR比率

施永青續指，現時香港銀行同業拆息HIBOR比率亦較高，導致許多銀行受限利息上限，形容銀行貸款按揭積極率下降，對樓市產生好大破壞力。他稱，目前最關鍵防止本港資產值出現大幅蒸發，倡政府適當調節降低HIBOR比率。

選擇在港設家族辦公室 施永青：香港有獨特優勢

至於中原集團選擇在香港開設家族辦公室業務，施永青表示，因為中原一直立足香港，而且香港有獨特的優勢，擁有完善的法制保障資產，專業服務配套充足。如果有國家優惠政策支持，例如設置限額，容許內地居民在香港投資指定項目獲利後，需要繳交資金離境稅，才可以把資金提走。這樣能夠刺激更多內地資金來港，對香港金融行業有莫大益處，鞏固香港作為國際金融中心的地位，幫助推動人民幣在國際流通。