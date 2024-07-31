外國回流租客「租為買」 515萬買屯門市廣場 上手22年賺逾四球
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，有由外國回流的租客趁租約期滿，決定「轉租為買」擲515萬元買屯門市廣場兩房，呎價10,887元。上手業主持貨22年，轉手帳賺逾四球離場。
美聯物業屯門區域營業董事梁浩文表示， 是次成交為屯門市廣場5座極高層F室，實用面積約473平方呎，屬兩房設計，單位外望開揚景，內櫳闊落兼客飯廳設地台。據悉，單位早前以530萬元放售，經雙方議價後以515萬元沽出，呎價約10,887元。
↓↓屯門市廣場5座極高層F室↓↓
外國回流租客「轉租為買」
至於，新買家屬兩年前外國回流租客，因見租約期滿後，決定「轉租為買」。 另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為510萬元，而恒生估價則為535萬元，即最新成交價較於估價範圍內成交。
據知，原業主2002年以100萬元購入單位，持貨至今22年，是次轉手帳面獲利約415萬元，單位期內升值約4.15倍。
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