渣甸山包華士道8號銀主屋地3.6億沽　較早前估值6億大幅低四成

由印度裔富商家族或相關人士持有半世紀的渣甸山包華士道獨立屋地，於年初被接管淪為銀主盤，並委託代理推出市場放售，當時市場估值約6億元，物業新近以3.6億元成交，即較早前估值跌價近40%。據了解，該家族2021年曾自行放售，索價高達10億元，如以多年前其家族放售價計，即是次成交價足足下跌近64%。



成交物業為渣甸山包華士道8號屋地，目前為兩層高獨立大宅，罕有單邊屋地，門闊達約124呎，地盤面積約9,814平方呎，實用面積約6,493平方呎，開趟花園面積約6,000平方呎，具重建價值。以目前實用面積約6,493平方呎計算，成交呎價約5.54萬元。新買家為賦豐有限公司（TALENT AMPLE LIMITED），其公司董事姓陳及姓麥。

現有樓面計成交呎價5.54萬

該物業坐落於渣甸山包華士道，位處傳統獨立屋的豪宅地段，鄰近白建時道商場。由於區內少有新供應，多年來區內業主均惜售豪宅物業、獨立屋地。由物業往跑馬地及銅鑼灣約5分鐘車程；約15分鐘車程便可達中環商業區。

渣甸山包華士道8號3.6億沽出。

較2021年原業主放售價低64%

上述物業於今年初由凱晉企業顧問有限公司之共同及各別接管人及經理人馬德民及黎穎麟委託仲量聯行及第一太平戴維斯為聯合獨家代理放售，當時場人士估計物業估值約6億元，即是次成交價較早前估值跌價近40%。

據了解，該獨立屋地原由印度商人家族成員持有，近半個世紀，一直作自用，至近年才遷出。該家族2021年放售價10億元，如以多年前其家族放售價計，即是次成交價下跌近64%。