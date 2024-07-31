嘉湖山莊「古董」三房288萬拍出、呎價僅5227元　4客齊爭搶高30萬

天水圍嘉湖山莊早前有伙「古董」三房單位推出拍賣場，最新獲4組買家爭購，最終較開價搶高30萬元以288萬元沽出，呎價僅5,227元，較銀行估價低近4成。



環亞物業拍賣表示，上述單位為嘉湖山莊樂湖居第6座中層D室，實用面積551平方呎，三房間隔。單位最初曾開價295萬元推拍，但未獲承接流拍收場。其後單位主動調低開價至258萬元，最新獲4租買家爭購，成功以288萬元沽出，搶高30萬元或12%，折合呎價約5,227元。不過成交價仍較最初開價低出2.3%。

曾發生事故 裝修殘舊、全屋牆紙發霉

不過放盤相片可見，單位裝修較為殘舊，全屋牆紙亦出現發霉的情況，料新買家還需再準備一筆裝修費。另外，單位早年曾發生事故，因此影響單位樓價。

↓↓樂湖居第6座中層D室↓↓

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低銀行估價近4成

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為473萬元，現開價較估價低出約37.6%。另外，屋苑對上一宗同類型單位於上月促成，單位同為551平方呎三房戶，當時成交價為468萬元，呎價8,494元。

拍賣單位外望景觀。

1993年買入價150萬 一手業主未曾轉售

原業主於1993年以150萬元買入單位，為一手業主，持貨約31年。按拍賣價計算，可獲利145萬元離場，期間升值97%。