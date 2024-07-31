昔日龍床、龍椅被清空　凱旋門皇宮屋淪銀主盤招標　市值6億

由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅，早前有市場消息指出，該一籃子物業已經淪為銀主盤。世邦魏理仕今日（31日）獲接管人委託為獨家代理，以公開招標形式出售該批物業，包括該凱旋門物業組合，以及位於大嶼山Whitesands 23號洋房，截標日期為2024年9月23日 (星期一) 中午12時正。



據目前市場估計，凱旋門物業組合市值高達約6億元，而大嶼山嶼南道160號Whitesands洋房市值約4,000萬元，兩項物業市值合共約6.4億元。



是次出售的整個物業組合中最為矚目的是位於凱旋門1A座朝日閣80至82樓的天際獨立屋連天台私人泳池，單位實用面積約4,398平方呎，平台面積約2,206平方呎，物業享極高層270度維多利亞港全海煙花景觀，80樓樓高約4.6米，為凱旋門單位中最高。

昔日中國式宮廷式裝潢被清空

同層B及C海景單位實用面積分別約972及約1,029平方呎，若與天際屋由同一買家購入，總實用面積可達約6,399平方呎。

據最新代理放盤相片，該凱旋門「頂層天際屋」內的中國式宮廷式裝潢已被清空。

位於79樓的C及D單位同樣享有海景，實用面積分別約970及約1,030平方呎，間隔方正實用。另外位於2座觀星閣25樓A單位實用面積約891平方呎，為三房套廁間隔，享園林景致。

↓凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅↓

（世邦魏理仕提供相片）

↓頂層天際屋昔日採用古代宮廷設計風格↓

中聯石油化工前主席持有 極高價放盤 曾欲挑戰亞洲樓王寶座

兩年半前，許智明放售凱旋門5個單位，該批單位合併為一個實用面積超過8,200平方呎的巨型單位，內為中國式宮廷式裝潢，當時業主意向價更高達13億元，意向呎價高達約15.75萬元，如成功沽出物業將挑戰亞洲樓王寶座。

而上述物業最早曾以13億元叫價放盤，惟金額龐大，及後在今年初大幅劈價至7億元放售，每呎叫價約76,721元，惟上述一籃子豪宅已經已被銀主「收樓」淪為銀主盤，銀主隨即再劈價至5億元求售，每呎叫價約54,800元。

凱旋門朝日閣頂層A室天際屋，早前採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調。（資料相片）

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朝日閣79樓C室及D室，被業主用作為起居室、書房、客廳、客房等。（資料相片）

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兩項物業市值合共約6.4億元

翻查資料，上述一籃子豪宅由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。許智明其後改名為許智銘，曾為智富資源投資（0007）主席，惟在2024年1月辭任。

上述朝日閣頂層全層A室、B室及C室，於2007年購入，當時買入價分別為1.84億、1,623萬及1,528萬元。而79樓C室及D室買入價則於2011年購入，當年買入價為2,680萬及2,200萬元。而連同凱旋門觀星閣單位，合共6個單位的購入價，共逾2.87億元。

據目前市場估計，凱旋門物業組合市值約6億元，而大嶼山嶼南道160號Whitesands洋房市值約4,000萬元，兩項物業市值合共約6.4億元。

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天際屋天際泳池。（代理相片）

凱旋門。（資料相片）

Whitesands 23號洋房同步推出 世邦魏理仕︰是次招標的物業組合出售方式彈性

另一可出售之物業為大嶼山嶼南道160號Whitesands 23號洋房，屋苑一共有28座洋房，由太古地產發展並於2015年落成。本物業樓高兩層，實用面積約2,417平方呎，花園面積約2,660平方呎，合共設有三間套房。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，參考過往成交價，凱旋門1座摩天閣77至79樓天際屋連79樓B及C單位曾於2014創下新高記錄，以逾5.2億港元成交，天際屋部分呎價超越100,000元。

而最近的天際屋成交是位於2座觀星閣的天際屋，於2023年12月由發展商以近2.2億元成功售出，為項目最後一伙一手天際屋成交，實用面積約2,682平方呎，成交呎價超越80,000元，以上天際屋雖然沒有提供頂層私人泳池，但相信亦可作為一個近期的參考指標。再指，是次招標的物業組合出售方式彈性，買家可一併購買整個組合或選擇購買個別物業。