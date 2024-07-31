「西九四小龍」4年帳蝕130萬　泓景臺兩房650萬蝕沽、呎價1.39萬

二手市場續以蝕讓為主， 西九四小龍之一的長沙灣泓景臺，有業主以650萬元沽出兩房戶，呎價13,889元。上手業主持貨4年轉手帳蝕130萬元離場。



中原地產分行高級區域經理許永生表示，是次成交為長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔，座向西，外望園景。據知，原業主最初以720萬元叫價放盤， 單位減價至680萬元獲洽購，經雙方議價後單位減價30萬元至650萬元沽出，呎價13889元。

同類單位相隔近年半跌價逾一成

至於，新買家為外區客，見屋苑地段交通方便，而原業主又同意降價，決定入市自用。參考同類成交單位同屬2座低層C室，實用面積相同，於2023年2月以728萬元沽出，反映同類單位相隔近一年半跌價逾一成。

據知，原業主於2020年2月以780萬元買入單位自住，持貨約4年，是次轉手帳面需蝕讓130萬元，單位期内貶值近16.7%。

長沙灣泓景臺。（資料圖片）